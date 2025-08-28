Η ΑΕΚ είναι μόλις ένα παιχνίδι μακριά από τη League Phase του Conference League, κάτι που οι παίκτες και οι φίλαθλοί της λαχταρούν να ξαναζήσουν, μετά την περσινή καταστροφή με τον αποκλεισμό από τη Νόα.

Η Ένωση κοντράρεται με την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη ρεβάνς του 1-1 στο Βέλγιο.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πάει σε αυτόν τον τελικό με κάποιες σημαντικές απουσίες, όπως του τιμωρημένου Μάνταλου και του τραυματία Περέιρα, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Γιόβιτς, Ζίνι, Γκατσίνοβιτς, που προέρχονται από μικροτραυματισμούς.

Πιθανές 11άδες:

ΑΕΚ (Μ. Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Πιερό

Άντερλεχτ (Μ. Χάσι): Κόσεμανσ, Αουγκούστινσον, Κάνα, Χέι, Μάμαρ, Κατ, Λανσανα, Χουέρτα, Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ, Αζάρ