Το παζλ του Champions League σιγά σιγά ολοκληρώνεται, με την Πάφο, την Μπόντο Γκλιμτ και την Καϊράτ να παίρνουν τεράστιες προκρίσεις για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις φέρνει ανακατατάξεις όσον αφορά τη βαθμολογία της UEFA και τη «μάχη» που δίνει η χώρα μας κόντρα στη Νορβηγία για την 11η θέση.

Η πρόκριση της Μπόντο έδωσε κι άλλη ώθηση στη χώρα τους που μας πλησίασαν κι άλλο αφού ανέβηκαν στους 36.487 βαθμούς από τη 12η θέση, την στιγμή που η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση με συγκομιδή 37.012 πόντων.

Η βαθμολογία της UEFA:

9. Τουρκία 43.500 (5/5)

10. Τσεχία 40.300 (5/5)

11. Ελλάδα 37.012 (4/5)

12. Νορβηγία 36.487(4/5)

13. Πολωνία 35.125 (4/4)

14. Δανία 33.231 (3/4)

15. Αυστρία 31.650 (4/5)

16. Ελβετία 30.100 (4/5)

17. Κύπρος 28.787 (3/4)