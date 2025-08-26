Με γκολ του Ζάζα στο 90′ η Πάφος αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τον Ερυθρό Αστέρα και για πρώτη φορά στην ιστορία της θα συμμετέχει στο Champions League, όπως και η Καϊράτ Αλμάτι που απέκλεισε στα πέναλτι τη Σέλτικ.

Έχοντας νικήσει με 2-1 εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι, η κυπριακή ομάδα είχε μπροστά της το πιο σημαντικό 90λεπτο της ευρωπαϊκής της ιστορίας. Είχε μπροστά της τη ρεβάνς, το παιχνίδι στο οποίο θα προσπαθούσε να εξασφαλίσει την πρόκριση στη League Phase, τη συμμετοχή της για πρώτη φορά στο Champions League. Και τα κατάφερε!

Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε το 0-1 στο 60′ με σουτ του Ίβανιτς που κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα, με το ενδεχόμενο της παράτασης να μοιάζει όλο και πιο πιθανό, αλλά στο 90′ τα δεδομένα άλλαξαν… Ο Ζάζα με απίθανη έμπνευση, μετά την εκτέλεση φάουλ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 και η Πάφος για πρώτη φορά θα συμμετέχει στο Champions League!

Θύμα έκπληξης η Σέλτικ, προκρίθηκε η Μπόντο Γκλιμτ

Από εκεί και πέρα, στα άλλα παιχνίδια της Τρίτης (26/8), η Σέλτικ… κατάφερε να αποκλειστεί από την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν. Μετά το 0-0 της Γλασκώβης οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς γκολ και στη ρεβάνς και τελικά οι γηπεδούχοι πήραν την πρόκριση με 3-2 στα πέναλτι, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά τη συμμετοχής τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το εισιτήριο για τη League Phase σφράγισε και η Μπόντο Γκλιμτ παρά την ήττα της με 2-1 από τη Στουρμ Γκρατς στην Αυστρία, καθώς στο πρώτο παιχνίδι είχε νικήσει εντός έδρας με 5-0.