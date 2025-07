Η είδηση του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του Αντρέ σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία σκόρπισε τη θλίψη σε όλη την κοινότητα του ποδοσφαίρου.

Ο Ολυμπιακός, απαντώντας στο tweet της Λίβερπουλ, εξέφρασε κι αυτός με τη σειρά του τα συλλυπητήριά του προς τους οικείους των δύο εκλιπόντων.

«Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του Ντιόγκο και του Αντρέ. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με όλους στη Λίβερπουλ σε αυτή την τραγική στιγμή», ανέφερε οι ερυθρόλευκοι.

Our deepest condolences to Diogo’s and André’s family and loved ones. Our thoughts are also with everyone at Liverpool FC at this tragic time.💔🙏🏻