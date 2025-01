Η Πάουλα Μπαντόσα ξεχώρισε στο Australian Open, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα της με τη Μάρτα Κοστιούκ, ειδικά στο δεύτερο σετ.

Μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρώτο σετ, το οποίο κέρδισε με 6-4, η Ισπανίδα βρέθηκε σε δύσκολη θέση στο δεύτερο σετ, όταν η Κοστιούκ προηγήθηκε με 0-5.

Σε μια έντονη στιγμή, η Μπαντόσα στράφηκε για υποστήριξη προς τον Στέφανο Τσιτσιπά και τον προπονητή της, παραδίδοντάς τους τη ρακέτα της. Ο Έλληνας τενίστας, που βρισκόταν εκεί για να την ενθαρρύνει, προσπάθησε να τη στηρίξει, λέγοντάς της να παραμείνει ήρεμη, ενώ το χαμόγελό του έδωσε έναν τόνο αισιοδοξίας. Αυτή η στιγμή αποτυπώνεται χαρακτηριστικά σε ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει.

Paula Badosa and Stefanos Tsitsipas having a moment during her match at the Australian Open 😂😂😂pic.twitter.com/AG3fMszqc1