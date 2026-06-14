«Δικαίωση δεν υπάρχει ποτέ όταν χάνεται ένα μέλος της οικογένειας και μάλιστα όταν πρόκειται για παιδί», δήλωσε ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή, μία ημέρα μετά την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών για το δυστύχημα στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πατέρας του 19χρονου αναφέρθηκε στον προσωπικό αγώνα που συνεχίζει να δίνει, τονίζοντας ότι πλέον το βάρος πέφτει και στην επόμενη δικαστική φάση.

Όπως είπε, μέλημά του είναι «να τηρηθούν οι καθείρξεις» και να αποδοθούν ευθύνες και σε όσους, κατά την οικογένεια, είχαν υποχρέωση να παρέμβουν πριν από την τραγωδία.

«Οι ποινές ήταν πολύ επιεικείς»

Ο κ. Καμπαϊλής χαρακτήρισε τις ποινές που επιβλήθηκαν «πολύ επιεικείς», αν και ευχαρίστησε το δικαστήριο για την απόφασή του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Δήμο Κασσάνδρας, υποστηρίζοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες γνώριζαν πως η επιχείρηση δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα και τις αδειοδοτήσεις.

«Ήταν θεματοφύλακας ο δήμος, ήταν υποχρεωμένος να κλείσει το λούνα παρκ», ανέφερε, τονίζοντας ότι το λούνα παρκ λειτουργούσε, σύμφωνα με όσα είπε, χωρίς άδεια και χωρίς πιστοποιητικά.

Τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσει νέα δίκη, με 11 κατηγορούμενους από τον δήμο, οι οποίοι, όπως υποστηρίζει η οικογένεια, δεν φρόντισαν να διακοπεί η λειτουργία του χώρου.

Η απόφαση για τους τέσσερις κατηγορούμενους

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών επέβαλε στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι ισόβια κάθειρξη και επιπλέον οκτώ έτη για το δυστύχημα που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2024.

Ο μηχανολόγος – μηχανικός, ο οποίος είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας για το μοιραίο παιχνίδι, καταδικάστηκε σε συνολική ποινή 13 ετών κάθειρξης για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Η έφεσή του έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, ενώ του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 200.000 ευρώ.

Οι ποινές σε σύζυγο ιδιοκτήτη και χειριστή

Ένοχοι κρίθηκαν και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι: η σύζυγος του ιδιοκτήτη, ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης, και ο χειριστής του παιχνιδιού «Crazy Dance».

Στη σύζυγο του ιδιοκτήτη αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας και της επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 9 ετών.

Στον χειριστή του μηχανήματος αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας και του επιβλήθηκε ποινή 6 ετών.

Οι ποινές και για τους δύο έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, με αποτέλεσμα να αφεθούν ελεύθεροι μέχρι το Εφετείο.

Τι είχε αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

Η απόφαση ήρθε μετά από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, κατά την οποία εξετάστηκαν μάρτυρες, αξιολογήθηκαν τα στοιχεία και αναπτύχθηκαν οι θέσεις όλων των πλευρών.

Στην πρότασή της, η εισαγγελική λειτουργός είχε αναφέρει ότι το Crazy Dance βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης και εκτεταμένης διάβρωσης, λόγω πολυετούς φθοράς.

Σύμφωνα με την ίδια, η κατάσταση του παιχνιδιού το καθιστούσε συνολικά επικίνδυνο και ουσιαστικά ακατάλληλο για λειτουργία.

Είχε επίσης επισημάνει ότι επρόκειτο για ιδιοκατασκευή χωρίς πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας, ενώ η θραύση, όπως ανέφερε, ήταν ζήτημα χρόνου, ανεξάρτητα από το βάρος ή την ταχύτητα.

Κατά την εισαγγελική εκτίμηση, η μόνη ασφαλής λύση θα ήταν η πλήρης αντικατάσταση του εξοπλισμού.

«Να οδηγηθούν και οι υπόλοιποι στη φυλακή»

Για την οικογένεια του 19χρονου, η πρωτόδικη απόφαση δεν κλείνει την υπόθεση.

Ο πατέρας του Γιάννη Καμπαϊλή επιμένει ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσοι είχαν ρόλο στη λειτουργία του λούνα παρκ, αλλά και στην εποπτεία του.

Η επόμενη δίκη για τα πρόσωπα του δήμου θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα εξεταστεί το αν υπήρχαν παραλείψεις από την πλευρά των αρμόδιων αρχών και αν μπορούσε να είχε αποτραπεί η τραγωδία.