Απάντηση στο αίτημα για εκταφή των νεκρών παιδιών στην τραγωδία των Τεμπών δίνει η ηγεσία του Αρείου Πάγου την ώρα που Πάνος Ρούτσι που έχασε το γιο του Ντένις Ρούτσι συνεχίζει για ένατη μέρα την απεργία πείνας.

Από το βήμα του συνεδρίου της «Καθημερινής» για τη δικαιοσύνη η πρόεδρος Αναστασία Παπαδοπούλου και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας με παρέμβαση τους ξεκαθάρισαν τη θέση τους αναφέροντας ότι το θέμα έχει κριθεί στην κύρια ανάκριση η οποία έχει κλείσει.

«Η εκταφή αυτή ζητείται στα πλαίσια του έργου της ανάκρισης. Η ανάκριση έχει κλείσει με νόμιμο τρόπο και βρίσκεται σε πρόεδρο εφετών» ανέφερε η πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου σημειώνοντας ότι αιτήματα που αφορούν την εξέταση των οστών για τον εντοπισμό ουσιών έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και έχουν απαντηθεί. «Άρα δεν μπορούμε να επανέλθουμε… Εφόσον τα προηγούμενα αιτήματα έχουν απαντηθεί, δεν μπορούμε να επανέλθουμε εφόσον προέρχεται από κάποιον άλλον» τόνισε, μεταξύ απλών, η ανώτατη δικαστική λειτουργός και πρόσθεσε «Εκταφή γίνεται σε τρία χρόνια, αλλά όχι στα πλαίσια της ανάκρισης. Ζητούν μια ανακριτική πράξη. Θα πρέπει να το ζητήσει η Πρόεδρος Εφετών».

Η κ. Παπαδοπούλου υπογράμμισε πως κανένα δικαίωμα των συγγενών δεν χάνεται και πως αίτημα όλων είναι η έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Μάλιστα, απευθύνθηκε σε όσους, όπως είπε,

εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση λέγοντας πως η χώρα είχε και άλλα δυστυχήματα, αλλά «ποτέ δεν έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις που εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών. Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη». Η πρόεδρος ανέφερε πως είναι δικαίωμα του ανακριτή να κλείσει την ανάκριση. «Και όταν την έκλεισαν, υπήρχαν άνθρωποι που του φώναζαν ότι δεν μπορείς να κλείσεις την ανάκριση. Πού ζούμε, ζούμε σε δημοκρατία; Οι συγγενείς δεν έχουν χάσει κανένα δικαίωμα και να μην παρασύρονται από πρόθυμους που τους συμπαραστέκονται αλλά έχουν άλλους σκοπούς» τόνισε.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, από την πλευρά του, εξέφρασε την αγανάκτηση του για τις πιέσεις που δέχεται ώστε να ζητήσει να ανοίξει και πάλι η ανάκριση. «Νομικοί προσπαθούν να με υποχρεώσουν ως έχων την εποπτεία της ανακρίσεως να δώσω εντολή στον εισαγγελέα Εφετών Λαρίσης και στον Πρόεδρο Εφετών Λαρίσης να ανοίξει ξανά την ανάκριση.

Εκφράζω αγανάκτηση μου γιατί δεν μπορεί να μιλάνε νομικοί με νομικό και να ζητάνε πράγματα εκτός του νόμου» ανέφερε ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός.

Η εκταφή, όπως εξήγησε, μπορεί να ζητηθεί ως διοικητικό μέτρο από το νομικό πρόσωπο που έχει την εποπτεία του κοιμητηρίου που έχει ενταφιαστεί ο νεκρός. «Το αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί γιατί είναι ζήτημα της κυρίας ανάκρισης και έχει κριθεί στην προδικασία, η δικογραφία είναι σε τέτοιο δικονομικό στάδιο που κανείς δεν μπορεί να το κρίνει πλην της Προέδρου Εφετών» ανέφερε .