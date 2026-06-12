Στη σύλληψη ενός 64χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην Εύβοια, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Νεοχώρι του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Ο άνδρας κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών εργασιών με αλωνιστική μηχανή.

Η πυρκαγιά κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις και, χάρη στην έγκαιρη επέμβασή τους, περιορίστηκε στο αρχικό της στάδιο, χωρίς να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Μετά την κατάσβεση, οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής ξεκίνησαν τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς. Από την έρευνα προέκυψαν στοιχεία σε βάρος του 64χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Αυξημένη ετοιμότητα από την Πυροσβεστική

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι οι έλεγχοι παραμένουν εντατικοί, ειδικά σε περιόδους αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 11 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί 414 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 410.631,395 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 82 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Όπως τονίζεται, η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.