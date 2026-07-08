Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λάρισα, όταν συμπλοκή είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων αλλοδαπών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αιόλου, κοντά στο πάρκο της περιοχής. Οι δύο ανήλικοι ανέφεραν ότι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων, οι οποίοι, σύμφωνα με την καταγγελία τους, ήταν οπλισμένοι με ρόπαλα και άλλα αιχμηρά αντικείμενα.

Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, σύμφωνα με το larissanet.gr.