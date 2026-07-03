Στην παγίδα που στήνουν επιτήδειοι μέσω για δήθεν βλάβες στο δίκτυο ρεύματος έπεσε μέλος πασίγνωστης εφοπλιστικής οικογένειας, με τις τηλεφωνικές απάτες να καταγράφουν ένα νέο περιστατικό με λεία που αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας, ενώ σύμφωνα με όσα δήλωσε ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, στην εκπομπή Live News: «Μεταξύ των όσων πήραν οι δράστες από την εφοπλίστρια ήταν και μετάλλια που της είχε απονείμει ο Βασιλιάς Κάρολος».

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στις 22 Ιουνίου, όταν η γυναίκα επισκέφθηκε υποκατάστημα εταιρείας ενέργειας για να διευθετήσει έναν φουσκωμένο λογαριασμό ύψους 1.000 ευρώ, με τον υπάλληλο να της ζητά να επιστρέψει την επόμενη ημέρα για επανέλεγχο.

Περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές, η ίδια κατήγγειλε:

«Το πρωί εκείνης της μέρας είχα πάει στο υποκατάστημα γιατί είχα ένα πρόβλημα με ένα λογαριασμό. Τους εξήγησαν τι είναι και μου είπαν ότι θα με πάρουν τηλέφωνο για να δούμε πώς θα το λύσουμε».

Η παγίδα της «επικείμενης έκρηξης»

Η επίσκεψή της συνέπεσε με το τηλεφώνημα που δέχθηκε αμέσως μόλις επέστρεψε στο σπίτι της. Αυτός ήταν ο παράγοντας που έκαμψε τις αντιστάσεις της. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους τεχνικούς, την έφεραν σε κατάσταση πανικού ισχυριζόμενοι ότι επίκειται ατύχημα στο ακίνητο.

Η παθούσα εξήγησε στην αστυνομία τη μεθοδολογία τους:

«Σας τηλεφωνούμε από τη ΔΕΗ, για να σας βοηθήσουμε να τακτοποιηθεί ο λογαριασμός. Εκεί την έπαθα! Τον πίστεψα! Μου μιλούσε πολλή ώρα και μου είπε ότι θα γίνει μία έκρηξη και πρέπει να βγάλω έξω από το σπίτι ό,τι έχω σε χρήματα και σε κοσμήματα και σε μέταλλο, σε χρυσό, γιατί ειδάλλως θα γίνει μία έκρηξη».

Στη συνέχεια, η ίδια περιέγραψε τη στιγμή που ο δράστης μπήκε στον χώρο χωρίς να γίνει αντιληπτός:

«Κι εγώ σαν κουτή τον πίστεψα. Έβγαλα όλα τα πράγματα έξω. Όλα τα κοσμήματά μου. Αυτός άνοιξε την πόρτα, μπήκε μέσα, δεν τον είδα, τα πήρε κι έφυγε. Πάντως εμένα με πήραν τηλέφωνο στο σταθερό, στο σπίτι. Από ποιον αριθμό δεν το πρόσεξα από την ταραχή μου. Που σημαίνει ότι ίσως με παρακολουθούσαν για να ξέρω ότι βγήκα και γύρισα από τη ΔΕΗ, γιατί μόλις μπήκα σπίτι με πήρανε τηλέφωνο».

Η λίστα των κλοπιμαίων και η εκτίμηση της ζημιάς

Η αξία των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν είναι τεράστια, καθώς περιλαμβάνει κομμάτια με διαμάντια και πολύτιμους λίθους. Ο Γιώργος Καλλιακμάνης έδωσε μια εικόνα της κατάστασης αναφέροντας: «Τα δύο μόνο δαχτυλίδια κόστιζαν 200.000 ευρώ. Όλα είναι διαμάντια η αξία ανεκτίμητη».

Η εφοπλίστρια συγκεντρώνει πλέον τα στοιχεία για να βοηθήσει τις αρχές στον εντοπισμό των δραστών, επισημαίνοντας:

«Είναι κοσμήματα μεγάλης αξίας, πολύ μεγάλης αξίας. Τα είχα στο σπίτι κρυμμένα σε μέρος που κανείς δεν θα μπορούσε να τα βρει. Όλα τα πήρε, όλα. Και διαμάντια, πολύ, πολύ βαριά κοσμήματα. Τα είχα φέρει από την Αγγλία, γιατί έλεγα ότι θα ζήσω πιο πολύ στην Ελλάδα και την έπαθα. Τώρα κάνω την λίστα των κλοπιμαίων για να τους την πάω στην αστυνομία μήπως καταφέρουν να εντοπίσουν τα πιο ιδιαίτερα τουλάχιστον, που δεν θα μπορούσε να τα έχει κάποιος άλλος».