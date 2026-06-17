Στα δικαστήρια κατέληξαν δύο γειτόνισσες στον Βόλο, 40 και 50 ετών, που βρίσκονται σε πολύμηνη διένεξη με αλλεπάλληλες αλληλομηνύσεις.

Η αρχή συνέβη όταν πριν από περίπου δύο χρόνια η μία προχώρησε στη διαγράμμιση του πάρκινγκ της εισόδου της οικίας της.

Η διαγράμμιση ενόχλησε τη γειτόνισσά της που ζητούσε να τη μικρύνει και έκτοτε οι δύο γυναίκες βρίσκονται συνεχώς στα δικαστήρια υποβάλλοντας μηνύσεις για συνολικά οκτώ περιστατικά, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ταχυδρόμος».

Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση μεταξύ τους έδειχνε να έχει εξομαλυνθεί, αλλά εκκρεμούσαν οι υποθέσεις τους στα δικαστήρια, οι οποίες συνεκδικάστηκαν με τις δύο γυναίκες να κάθονται εναλλάξ στο εδώλιο του κατηγορουμένου μετά από τις αναφορές για εξύβριση και μεταξύ άλλων παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Η δίκη τους ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα με την κατάθεση συγγενικών τους προσώπων και συνεχίστηκε χθες στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και ολοκληρώθηκε.

Η μία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών για εξύβριση και η άλλη σε συνολική φυλάκιση οκτώ μηνών για εξύβριση και παραβίαση δικαστικής απόφασης για τη μη προσέγγιση της έτερης μηνύτριας.

Στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας αμφότερες εξετάστηκαν εάν διέπραξαν παραβίαση προσωπικών δεδομένων, αλλά τελικά δεν αποδείχτηκε να κατέγραψε η μία με το κινητό της τηλέφωνο την άλλη καθώς δεν βρέθηκε βιντεοληπτικό υλικό και έτσι το δικαστήριο οδηγήθηκε σε αθωωτική απόφαση λόγω αμφιβολιών.

Επισημαίνεται ότι στο εδώλιο του κατηγορουμένου βρέθηκε και ο σύζυγος της μίας, ο οποίος όμως κρίθηκε τελικά αθώος.

Μετά τη δίκη οι καταδικασθείσες άσκησαν έφεση.