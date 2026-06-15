Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε νυχτερινό κατάστημα στο Ρέθυμνο, όταν ομάδα νεαρών ενεπλάκη σε άγριο καβγά, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το neakriti.gr, τουλάχιστον έξι νεαρά άτομα συμμετείχαν στο επεισόδιο, το οποίο σημειώθηκε ενώ το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία και ήταν γεμάτο κόσμο.

Στα πλάνα που καταγράφηκαν από θαμώνες του καταστήματος διακρίνεται η ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα, με τους εμπλεκόμενους να ανταλλάσσουν γροθιές μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα όσων βρίσκονταν στο σημείο.

Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση στον χώρο, ενώ αρκετοί πελάτες παρακολουθούσαν με έκπληξη τα όσα συνέβαιναν, καθώς η συμπλοκή εξελισσόταν σε κοινή θέα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες που οδήγησαν στο επεισόδιο, με τα αίτια του καβγά να παραμένουν αδιευκρίνιστα.