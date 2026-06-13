Ο Εισαγγελέας Ηρακλείου άσκησε ποινική δίωξη στον παππού του 18μηνών βρέφους που άφησε την τελευταία του πνοή στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το cretalive.gr, η δίωξη που ασκήθηκε στον 45χρονο είναι κακουργηματική. Ο ίδιος παραπέμφθηκε στην αρμόδια Ανακρίτρια Ηρακλείου, ενώ ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που φέρεται να αιφνιδίασε τους συγγενείς του, οι οποίοι στέκονται στο πλευρό του και αναζητούν δικηγόρο για να τον υπερασπιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι το βρέφος διακομίστηκε εσπευσμένα, από τον παππού του, το βράδυ της Παρασκευής, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αφού η υγεία του είχε παρουσιάσει ραγδαία επιδείνωση. Λίγα 24ωρα πριν, είχε εξεταστεί από παιδίατρο και του είχε χορηγηθεί αγωγή.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, οι οποίοι του έκαναν επί 48 λεπτά ΚΑΡΠΑ, το παιδί κατέληξε.

Στο άκουσμα του θανάτου του, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο παππούς του λιποθύμησε.

Όπως διαπιστώνεται από το πλαίσιο της προανάκρισης, ο 45χρονος προσέχει ένα ακόμη παιδάκι της οικογένειας το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.