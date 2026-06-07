Ένα τσουχτερό πρόστιμο για κακοποίηση ζώου στην Καλαμαριά βεβαίωσε η Ελληνική Αστυνομία, μετά τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 55χρονου άνδρα που άφησε αβοήθητα εννέα γατάκια. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης εντόπισαν τον δράστη κατά τη διάρκεια της νύχτας, τη στιγμή που μετέφερε και εγκατέλειπε τα νεογέννητα ζώα σε ένα οικόπεδο της συγκεκριμένης περιοχής.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, οδηγώντας στην αυτόφωρη σύλληψη του 55χρονου, ο οποίος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατες οικονομικές και ποινικές συνέπειες.

Η ανάλυση των διοικητικών κυρώσεων

Η νομοθεσία για την προστασία των ζώων συντροφιάς προβλέπει αυστηρές χρηματικές ποινές ανά ζώο, γεγονός που εκτίναξε το τελικό ποσό στις 270.300 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, το αστυνομικό τμήμα της περιοχής επέβαλε στον συλληφθέντα εννέα ξεχωριστά διοικητικά πρόστιμα, ύψους 30.000 ευρώ το καθένα, τα οποία αντιστοιχούν στην κακοποίηση και εγκατάλειψη για κάθε ένα από τα γατάκια. Στο παραπάνω ποσό προστέθηκε και μια επιπλέον παράβαση ύψους 300 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκε η μη τοποθέτηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής σήμανσης (microchip). Ο 55χρονος οδηγείται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης.