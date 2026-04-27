Σε κλίμα έντονης φόρτισης και με εμφανή σημάδια κόπωσης από την πλευρά της έδρας, συνεχίστηκε σήμερα η πολύκροτη δίκη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τη διαδικασία να σημαδεύεται από συγκρούσεις, καθυστερήσεις και εκκλήσεις για… έλεος μέσα στην αίθουσα.

Η σημερινή συνεδρίαση αποτέλεσε την τέταρτη κατά σειρά και πραγματοποιήθηκε στη διαμορφωμένη αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις», στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου το δικαστήριο συνέχισε την εξέταση των τελευταίων δηλώσεων παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας.

Ωστόσο, η διαδικασία δεν κύλησε ομαλά. Μετά από δύο διακοπές και έντονες αντιπαραθέσεις εντός της αίθουσας, το δικαστήριο οδηγήθηκε τελικά σε νέα διακοπή με τη δίκη να συνεχίζεται αύριο, Τρίτη.

Η σημερινή εικόνα της δίκης χαρακτηρίστηκε από την ένταση που επικράτησε, αλλά και από τη στάση του Δημοσίου, ενώ δεν έλειψαν οι συγκρούσεις ανάμεσα στους συνηγόρους των οικογενειών των θυμάτων και εκείνους των κατηγορουμένων, δημιουργώντας ένα σκηνικό σύγχυσης και αντιπαραθέσεων.

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι δεν είχαν επαρκή χρόνο για να μελετήσουν τις δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας, παρά το γεγονός ότι είχε μεσολαβήσει σημαντικό χρονικό διάστημα από την προηγούμενη συνεδρίαση.

Η κορύφωση της έντασης αποτυπώθηκε στο τέλος της διαδικασίας, όταν η πρόεδρος, εμφανώς πιεσμένη από την κατάσταση, αναφώνησε «έλεος». Στη συνέχεια, επισήμανε πως «αυτό μου συμβαίνει πρώτη φορά», τονίζοντας παράλληλα ότι είναι «ήρεμος άνθρωπος», σύμφωνα με το kosmoslarissa.

Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό ότι μετά την αυριανή συνεδρίαση θα ακολουθήσει διακοπή διάρκειας 30 ημερών, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος, εξέλιξη που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ελένης Βασάρα, μητέρας της αδικοχαμένης Αγάπης.

Παράλληλα, εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση της προέδρου που θέτει όριο στον αριθμό των παρευρισκόμενων στο ακροατήριο, περιορισμός που αφορά τόσο το κοινό όσο και τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τη δίκη.