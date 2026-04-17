Επιστράτευσαν ακόμη και υποτιθέμενο drone προκειμένου να πείσουν την 76χρονη να τους αποκαλύψει τα χρήματα που είχε κρυμμένα στην αυλή του σπιτιού της, οι δύο δράστες της απάτης με λεία 100.000 ευρώ, η οποία αποκαλύφθηκε σε χωριό του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Για την υπόθεση συνελήφθη 22χρονος που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, από κοινού, ενώ ο συνεργός του αναζητείται.

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, όταν άγνωστος κάλεσε στο τηλέφωνο την 76χρονη, προσποιούμενος τον βοηθό λογιστή και υποστηρίζοντας ότι η ηλικιωμένη χρωστάει δήθεν 1.800 ευρώ. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που διήρκησε πάνω από μία ώρα, ο άγνωστος φέρεται να την ρώτησε εάν έχει κρυμμένα χρήματα ή κοσμήματα στο σπίτι ενόψει υποτιθέμενου ελέγχου από την Εφορία.

Η ηλικιωμένη αιφνιδιάστηκε και φαίνεται να αποκάλυψε ότι είχε θαμμένα στην αυλή του σπιτιού της χρήματα. Στη συνέχεια, ο ίδιος ζήτησε από τη συνταξιούχο να πάει στο σημείο της αυλής, να ξεθάψει τα χρήματα και να τα εμφανίσει προκειμένου να καταγραφούν από δήθεν drone που πετούσε πάνω από την περιοχή.

Κατευθύνοντάς την πίσω στο σπίτι, η μεταξύ τους επικοινωνία ολοκληρώθηκε και το μεσοδιάστημα αυτό φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκαν οι επιτήδειοι για να πάρουν τη λεία τους, που σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. Από την αστυνομική έρευνα φαίνεται να προέκυψε ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν όχημα για τη διαφυγή τους.

Όταν η παθούσα βγήκε μετά από λίγη ώρα στην αυλή, είδε να λείπουν τα χρήματα. Επιχείρησε να καλέσει πίσω στον αριθμό από τον οποίο είχε δεχθεί την κλήση, αλλά η συσκευή ήταν απενεργοποιημένη. Συνειδητοποιώντας ότι είχε πέσει θύμα απάτης απευθύνθηκε στις Αρχές και κατήγγειλε το συμβάν.

Στο μεταξύ, η δίκη του 22χρονου συλληφθέντα αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα και αποφασίστηκε η κράτησή του.