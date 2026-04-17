«Θησαυρό» 100.000 ευρώ, θαμμένο σε κήπο 76χρονης, άρπαξαν επιτήδειοι, με το πρόσχημα ότι είναι συνεργάτες λογιστή.

Η απάτη αποκαλύφθηκε σε χωριό στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, ενώ συνελήφθη ένας 22χρονος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 22χρονος, από κοινού με συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, μετέβησαν με το παραπάνω πρόσχημα στην οικία της ηλικιωμένης, απ΄ όπου… ξέθαψαν τις οικονομίες της παθούσας.

Εις βάρος του 22χρονου συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ο δεύτερος δράστης αναζητείται.