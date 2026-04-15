Ένας άνδρας συνελήφθη στο Αίγιο κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ αναζητούνται για να συλληφθούν πέντε ακόμη άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και ληστεία από κοινού.

Επιπλέον, συνελήφθησαν ακόμη δύο άνδρες και μια γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παράβαση των νόμων για τα όπλα, τα ναρκωτικά, τα βεγγαλικά, για παράνομη κατοχή φορητού ασυρμάτου, καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι έξι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης σε άνδρα έξω από καφετέρια στο Αίγιο, τον οποίο κτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές.

Στην συνέχεια, τέσσερις από τους κατηγορούμενους επιβίβασαν με τη βία τον άνδρα σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο και τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία στην περιοχή της Φτέρης.

Εκεί οι κατηγορούμενοι συνέχισαν να τον κτυπούν στο κεφάλι και στο σώμα και του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα. Κατόπιν, τον μετέφεραν και τον εγκατέλειψαν έξω από το νοσοκομείο του Αιγίου.

Στο πλαίσιο των ερευνών της Αστυνομίας για το περιστατικό πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε δύο σπίτια.

Στο πρώτο σπίτι, όπου διαμένει ένας εκ των κατηγορούμενων που αναζητείται, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ένας ανήλικος και η μητέρα του, ενώ κατασχέθηκαν πέντε τρίφτες κάνναβης, ένα μαχαίρι τύπου ματσέτα και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Στο δεύτερο σπίτι συνελήφθη ένας ακόμη άνδρας, ο οποίος είναι πατέρας κατηγορούμενου, καθώς βρέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, ένα κυνηγετικό όπλο και 86 φυσίγγια, μία σιδερογροθιά, ένα μεταλλικό ρόπαλο, ένα πτυσσόμενο μεταλλικό μαχαίρι, ένα μαχαίρι τύπου ματσέτα, μία κροτίδα, ένας φορητός ασύρματος, μία συσκευή γεωεντοπισμού, δύο κάμερες ασφαλείας και επτά κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, η αστυνομία διερευνά και περιστατικό συμπλοκής που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, σε περιοχή της Αιγιαλείας, όπου ομάδα περίπου 30 ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, επιτέθηκαν σε δύο άνδρες έξω από κατάστημα, καταφέροντάς τους κτυπήματα με σιδηρολοστούς, ρόπαλα και χρήση σωματικής βίας, ενώ ένας εκ των κατηγορούμενων τους κτύπησε στο πρόσωπο με λαβή όπλου.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Αιγίου.