Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσαν δύο νεαροί 19 και 20 ετών αντίστοιχα, το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα στα Σελιανίτικα Αιγίου.

Μία ομάδα περίπου 30 Ρομά που φορούσαν full face και είχαν στα χέρια τους ρόπαλα και σιδηρολοστούς άρχισε να χτυπά τους δύο νεαρούς ενώ ένας από τους δράστες είχε και πιστόλι και τους χτύπησε στο πρόσωπο.

Όταν θαμώνες έσπευσαν να βοηθήσουν τους παθόντες, απειλήθηκαν από τον Ρομά με το πιστόλι.

Οι παθόντες, όπως μεταδίδει το tempo24.news μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται με κατάγματα στο πρόσωπο στο νοσοκομείο Αιγίου.