Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 64χρονου, η σορός του οποίου εντοπίστηκε το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου κοντά σε ρέμα, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Απολογούμενος ενώπιον της 3η τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 42χρονος φέρεται να αρνήθηκε ότι τέλεσε το έγκλημα, αναιρώντας την προανακριτική του κατάθεση στην Αστυνομία, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε πως σκότωσε τον 64χρονο, πατέρα δύο ενήλικων παιδιών.

Ο 42χρονος ανέφερε ότι είναι άστεγος κι ότι δεν γνώριζε το θύμα. Ισχυρίστηκε, δε, ότι παλαιότερα αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως, ενώ, διά του συνηγόρου του, υπέβαλε αίτημα στην ανακρίτρια για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση και υπό αυτές τις συνθήκες πήρε τον δρόμο για τις φυλακές.

Το έγκλημα διαπράχθηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο 42χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι του θύματος με τη χρήση τσιμεντόλιθου, ενώ, στη συνέχεια, μετέφερε με παλετοφόρο όχημα τη σορό και την εγκατέλειψε κάτω από γεφυράκι, κοντά στο ρέμα, όπου εντοπίστηκε.