Στη σύλληψη ενός 42χρονου προχώρησαν οι αρχές για την ανθρωποκτονία 64χρονου, η οποία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Απριλίου, στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Ο 64χρονος εντοπίστηκε νεκρός την ίδια ημέρα από διερχόμενο άτομο, κάτω από γεφυράκι κοντά σε ρέμα. Από την αυτοψία προέκυψε ότι έφερε βαριές κακώσεις στο κεφάλι, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε πως τα τραύματα προκλήθηκαν από θλών όργανο.

Η αστυνομική έρευνα κατέδειξε ότι η δολοφονία δεν σημειώθηκε στο σημείο εντοπισμού της σορού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το έγκλημα διαπράχθηκε στο σπίτι του θύματος και στη συνέχεια ο δράστης μετέφερε το πτώμα, απορρίπτοντάς το από τη γέφυρα για να αποκρύψει τα ίχνη του.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριών και ευρημάτων, καθώς και από τις ενέργειες των αστυνομικών του Γραφείου κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, ο 42χρονος εντοπίστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η εμπλοκή του προέκυψε από εργαστηριακά δεδομένα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, από αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή του και συνδέονται με τον τόπο του εγκλήματος, αλλά και από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.