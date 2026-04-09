Περιστατικό με οπαδικό υπόβαθρο σημειώθηκε στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. 15χρονος κατήγγειλε ότι δέχτηκε σωματική επίθεση από συνομήλικό του και έναν 20χρονο, οι οποίοι του αφαίρεσαν μπλούζα με διακριτικά αθλητικού συλλόγου της πόλης.

Οι δύο καταγγελλόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν για σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί Αθλητισμού. Επιπλέον, συνελήφθη ο πατέρας του ανήλικου εκ των φερόμενων δραστών για παραμέληση εποπτείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα, ενώ ο 15χρονος καταγγέλλων κατέθεσε πως δέχτηκε σφαλιάρα στο πρόσωπο.