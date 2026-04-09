Ένας 17χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι τα ξημερώματα της Μεγάλης Πέμπτης στο Μαρούσι.

Ο ανήλικος, αλβανικής καταγωγής, βρισκόταν μαζί με δύο φίλους του, 18 και 20 ετών. Εκείνη τη στιγμή, τους προσέγγισε ένας άγνωστος άνδρας και προτάσσοντας μαχαίρι, απαίτησε από τον ανήλικο να του παραδώσει άμεσα τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό του.

Ο νεαρός αρνήθηκε και τότε ο δράστης του επιτέθηκε και τον χτύπησε με το μαχαίρι στο στήθος, στο χέρι, καθώς και στο πόδι.

Μετά την αιματηρή επίθεση, ο σοβαρά τραυματισμένος ανήλικος διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο ΚΑΤ για τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του για νοσηλεία στον Ερυθρό Σταυρό.