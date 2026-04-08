Στην εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, με τα μέλη της να κατηγορούνται για δεκάδες απάτες και λεία χιλιάδων ευρώ.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, η οργάνωση δραστηριοποιούνταν σε όλη την Ελλάδα, πραγματοποιώντας τηλεφωνικές απάτες και απάτες μέσω υπολογιστή, εκμεταλλευόμενη την τεχνολογία για οικονομικό όφελος.

Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 28 άτομα, ηλικίας από 17 έως 60 ετών, εκ των οποίων 23 είναι ημεδαποί και πέντε αλλοδαποί. Επτά από αυτά τα άτομα βρίσκονται ήδη κρατούμενα σε σωφρονιστικά καταστήματα για διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.

Πώς εξαπατούσαν τα θύματά τους

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα και συνδυαστική ανάλυση δεδομένων από την αστυνομία σχετικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι οι δράστες από την 01-01-2025 είχαν πραγματοποιήσει συνολικά 111 απάτες (τετελεσμένες και σε απόπειρα), σε βάρος ημεδαπών και αλλοδαπών σε μεγάλο μέρος της Ελληνικής Επικράτειας.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους διακριβώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης εξαπατούσαν τα θύματά τους κερδίζοντας αρχικά την εμπιστοσύνη τους κατά την τηλεφωνική τους συνομιλία, παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία ως αληθινά αναλόγως την κατά περίπτωση απάτη.

Στη συνέχεια, κατάφεραν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία, από τραπεζικές κάρτες, τραπεζικούς λογαριασμούς (e-banking), στοιχεία σύνδεσης σε διαδικτυακά τραπεζικά συστήματα ακόμα και τηλεφωνικές συνδέσεις και να μεταφέρουν χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων, τους οποίους είχαν στρατολογήσει για τον σκοπό αυτό.

Έτσι οι δράστες λάμβαναν συγκεκριμένα χρηματικά ποσά με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό τουλάχιστον των 192.720 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι δράστες έχουν συλληφθεί κατά το παρελθόν και έχουν σχηματιστεί δικογραφίες σε βάρος τους για όμοια αδικήματα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για εγκληματική οργάνωση και απάτες κακουργηματικής μορφής, τετελεσμένες και σε απόπειρα, θα υποβληθεί αρμοδίως. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.