Δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως ασκήθηκε εις βάρος της 77χρονης για τον θάνατο του 82χρονο συζύγου της, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Τα ευρήματα από την αξονική τομογραφία στη σορό του ηλικιωμένου άντρα «έδειξαν» προθανάτιες κακώσεις, όπως αναφέρουν πηγές που ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Κατά τις ίδιες πηγές το ισχαιμικό επεισόδιο που υπέστη ο 82χρονος και οδήγησε στον θάνατό του το περασμένο Σάββατο φαίνεται πως συνδέεται με τις παραπάνω κακώσεις. Για την εξέλιξη αυτή ενημερώθηκε η εισαγγελέας ποινικής δίωξης και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος της 77χρονης, η οποία θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σε τακτικό ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.