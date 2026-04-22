Αδιανόητο περιστατικό σε πτήση της Jet2, με ζευγάρι να πιάνεται στα πράσα να κάνει σεξ μέσα στο αεροπλάνο και μάλιστα ενώ αυτό βρισκόταν ακόμη στον διάδρομο, έτοιμο για απογείωση.

Συνεπιβάτες παρατήρησαν «ύποπτες κινήσεις» στα καθίσματα, με μάρτυρες να μιλούν για έντονη δραστηριότητα κάτω από τα ρούχα του άνδρα. Όταν αποκαλύφθηκαν, η απάντησή τους άφησε άφωνους τους πάντες: «Προσευχόμασταν, είναι η πρώτη μας πτήση».

Το πλήρωμα έφτασε στο σημείο να εξετάζει επιστροφή στο αεροδρόμιο East Midlands, ωστόσο η πτήση συνέχισε κανονικά προς τα Κανάρια Νησιά.

Η συνέχεια ήταν σκληρή για το ζευγάρι: δια βίου απαγόρευση από την Jet2, αποβολή από το ξενοδοχείο τους και μπλόκο στην πτήση επιστροφής.

«Μείναμε σοκαρισμένοι, όλοι καταλάβαμε τι έκαναν», δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες που κατέγραψαν άθελά τους το περιστατικό.

Η αεροπορική εταιρεία ξεκαθάρισε ότι εφαρμόζει μηδενική ανοχή: τέτοιες σκηνές δεν περνούν ούτε στο έδαφος, ούτε στον αέρα.