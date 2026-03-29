Ένα 10 μηνών κοριτσάκι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, με κατάγματα, οστεομυελίτιδα, εγκαύματα και ίχνη από δαγκώματα, υπό συνθήκες που παραπέμπουν σε κακοποίηση και σοβαρή παραμέληση.

Η ιατροδικαστική έκθεση που έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα κάνει λόγο για ξεκάθαρη πρόκληση τραυμάτων, αποδίδοντάς τα είτε σε κακοποίηση, είτε σε παραμέληση, είτε σε συνδυασμό των δύο. Στο κορμί του βρέφους διαπιστώθηκαν, πέρα από τα κατάγματα και την οστεομυελίτιδα, εγκαύματα και παλαιότερα σημάδια από δαγκώματα.

Το παιδί φέρεται να ζούσε σε καταυλισμό Ρομά, χωρίς να έχει λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα για τα παλαιότερα τραύματά του. Η μητέρα του είναι 18 ετών, έγκυος εκ νέου και είχε στο παρελθόν απασχολήσει το «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο είχε εκδώσει σχετικό alert όταν είχε εξαφανιστεί πριν από δύο χρόνια.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, κάνει λόγο για «εγκληματική αμέλεια» της μητέρας, επισημαίνοντας ότι τα σοβαρά κατάγματα έμεναν χωρίς ιατρική αντιμετώπιση για 15–20 ημέρες, με κίνδυνο να στοιχίσουν τη ζωή του παιδιού. Τονίζει επίσης ότι στο σώμα του βρέφους εντοπίστηκαν παλιά σημάδια από δαγκωματιές και καψίματα, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο συστηματικής κακοποίησης.

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, αναφέρει ότι «αυτό το μωράκι από τύχη ζει», υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Θίγει παράλληλα το ζήτημα των παιδικών γάμων, σημειώνοντας ότι ανήλικα 12–13 ετών παντρεύονται και αποκτούν παιδιά, χωρίς να μπορούν να φροντίσουν ούτε τον εαυτό τους.

Όπως επισημαίνουν και ο κ. Γιαννακός και ο κ. Γιαννόπουλος, στα νοσοκομεία νοσηλεύονται πολλά κακοποιημένα παιδιά για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκείς προνοιακές δομές φιλοξενίας. Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις σοβαρές ελλείψεις του συστήματος προστασίας ανηλίκων και την ανάγκη άμεσων θεσμικών παρεμβάσεων.