Στη σύλληψη ενός ζευγαριού στη Λαμία προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Οι συλληφθέντες είναι ένας 36χρονος αλλοδαπός και μία 38χρονη Ελληνίδα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Οι έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης σε νομότυπες έρευνες στο σπίτι των κατηγορουμένων και σε καβάτζα, εντόπισαν και κατάσχεσαν γύρω στα 650 γραμμάρια κοκαΐνης, 300 γραμμάρια ηρωίνης και 1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης. Επιπλέον κατασχέθηκαν ζυγαριές και όπλα.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία και θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.