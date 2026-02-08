Επίθεση από άνδρα δέχθηκε γυναίκα στο Περιστέρι η οποία καταγγέλει ότι ο συγκεκριμένος επιχείρησε να πατήσει με το αυτοκίνητό του δύο παιδιά, και ότι έβριζε παιδάκια που βρίσκονταν σε παιδική χαρά.

Ο άνδρας που αναζητείται από τις αρχές και είναι ο φόβος και ο τρόμος σε γειτονιά στο Περιστέρι, κατηγορείται για επιθέσεις και σε άλλες γυναίκες με μικρά παιδιά. Η τελευταία του επίθεση, ωστόσο, σημειώθηκε στις 18:00 το απόγευμα την περασμένη Δευτέρα (02.02.2026), όταν ο άνδρας εμφανίστηκε σε παιδική χαρά που βρίσκεται επί της οδού Πλουτάρχου.

Ο άνδρας άφησε το αυτοκίνητό του στη μέση του δρόμου και επιτέθηκε λεκτικά στην πρώτη γυναίκα που συνάντησε. «Σταμάτησε ένα μπλε αμάξι απ’ έξω από την παιδική χαρά, βγήκε και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει σε μία κυρία με ένα παιδάκι. Της είπε “ξανακοίταξέ με και θα σε κάψω”», ανέφερε καταγγέλλουσα του γεγονότος.

Λίγο αργότερα, μία δεύτερη γυναίκα του έκανε παρατήρηση για το αυτοκίνητο και τότε, σύμφωνα με την καταγγελία, έβγαλε έναν αναπτήρα και προσπάθησε να της βάλει φωτιά στα μαλλιά.

«Σταματάει ένα άλλο αμάξι με μία κυρία που ήθελε να περάσει και δεν μπορούσε γιατί είχε κλείσει τον δρόμο ο συγκεκριμένος και του είπε απλά να μην βρίζει γιατί υπάρχουν παιδάκια. Άρχισε να την βρίζει και τη συγκεκριμένη και βγάζει αναπτήρα να την κάψει στα μαλλιά», συνέχισε η γυναίκα. Και πρόσθεσε: «Μπαίνει στις κούνιες, άρχισε και έβριζε. Πέταξε τον αναπτήρα και ξεκίνησε να απειλεί».

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι τρομοκρατημένοι, φοβούνται μήπως έρθουν ξανά αντιμέτωποι με τον ίδιο άνδρα. Μία ακόμη γυναίκα, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», περιέγραψε πως μισή ώρα μετά το περιστατικό στην παιδική χαρά, ο άνδρας χτύπησε ξανά.

Η συγκεκριμένη γυναίκα φοβάται αυτό που φοβούνται και οι υπόλοιποι κάτοικοι, γι’ αυτό και ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

«Έβριζε μία άλλη κοπέλα έξω από την παιδική χαρά. Αφού η κοπέλα δεν του έδινε σημασία, γύρισε σε δύο παιδιά που ήταν πίσω της, τους έδειξε τα γεννητικά του όργανα και ξεκίνησε να βρίζει και αυτούς. Ο ένας από τους δύο του είπε “τι είπες ρε;” και τότε αυτός μπήκε στο αμάξι του, πάτησε γκάζι για να τους πατήσει. Οριακά πρόλαβαν και ανέβηκαν τα παιδιά στο πεζοδρόμιο», ανέφερε χαρακτηριστικά αυτόπτης μάρτυρας.

Η ανησυχία στην περιοχή είναι μεγάλη και οι γονείς ευελπιστούν να μην καταγραφεί άλλο περιστατικό.