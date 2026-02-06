Μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινωνία της Μαγνησίας, διερευνούν οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές, με επίκεντρο μια 38χρονη μητέρα τριών ανήλικων παιδιών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η γυναίκα αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού, το οποίο εντοπίστηκε σε κινητό τηλέφωνο που φέρεται να της ανήκει.

Το πλέον σοκαριστικό στοιχείο της έρευνας είναι πως το επίμαχο υλικό φαίνεται να σχετίζεται με το μεσαίο παιδί της οικογένειας, ένα κοριτσάκι ηλικίας μόλις 7 ετών. Οι αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου προχώρησαν στη σύλληψη της 38χρονης το μεσημέρι της Πέμπτης, υλοποιώντας σχετικό βούλευμα που εκδόθηκε μετά από προκαταρκτική εξέταση, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα.

Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες και η εμπλοκή άλλων προσώπων

Πλέον, η έρευνα των αρχών στρέφεται στον τρόπο με τον οποίο το συγκεκριμένο υλικό βρέθηκε στην κατοχή της μητέρας, αλλά και στο ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στη δημιουργία ή τη διακίνησή του. Η 38χρονη οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία της, η οποία έχει οριστεί για τη Δευτέρα.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, η υπόθεση χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ευαισθησία λόγω της εμπλοκής ανηλίκων. Για τον λόγο αυτό, οι κινήσεις της αστυνομίας και της δικαιοσύνης γίνονται με άκρα μυστικότητα, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των παιδιών της οικογένειας.