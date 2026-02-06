Την απόφαση να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και να παύσει τη δημοσιογραφική του εργασία έλαβε ο Γιώργος Κακούσης, μετά τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την έρευνα για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο.

Ο δημοσιογράφος, που μέχρι πρότινος βρισκόταν στο καθημερινό πρόγραμμα της ΕΡΤ, επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του απέναντι στις κατηγορίες.

Η θέση του για την υπόθεση και η στάση ζωής

Σε κείμενο που μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα, ο Γιώργος Κακούσης υπογραμμίζει την ακεραιότητα με την οποία κινήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Στα 32 χρόνια της πορείας μου, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές».

Με αυτή την παρέμβαση, ο δημοσιογράφος επιχειρεί να διαχωρίσει τη θέση του από τις ενέργειες που ελέγχονται από τις αρχές, τονίζοντας ότι η δική του δράση δεν έχει ξεπεράσει τα όρια του νόμου. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η δικαιοσύνη εξετάζει το βάθος της υπόθεσης, με το όνομά του να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των προσώπων που ερευνώνται για πιθανή σύνδεση με τον Γιάννη Παναγόπουλο.

Παράλληλα, ο ίδιος εξηγεί πως η επιλογή του να σταματήσει -προς το παρόν- τη δραστηριότητά του στον χώρο των media συνδέεται με την ανάγκη να διαχειριστεί την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, επιμένοντας πως δεν έχει προχωρήσει σε καμία έκνομη ενέργεια.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Πριν από δύο ημέρες ενημερώθηκα ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου, εξαιρουμένου αυτού της μισθοδοσίας μου, με διάταξη του Προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της Διάταξης και ούτε μου δόθηκε η δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων.

Από συναδέλφους μου πληροφορήθηκα ότι η Διάταξη με εμφανίζει ως ύποπτο τέλεσης ποινικών αδικημάτων με αφορμή τη συνεργασία που διατηρώ με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Εξ’ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, απ’ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες. Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου Έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο.

Είναι ευνόητο ότι αυτή η προσωπική περιπέτεια θα αναστείλει τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές. Στο χώρο μας γνωριζόμαστε όλοι και τώρα που θα ξανασυστηθούμε δεν θα απογοητευθεί κανείς!»