Στον ανακριτή Θεσσαλονίκης θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ο 26χρονος που συνελήφθη έπειτα από καταγγελία ότι κακοποίησε σεξουαλικά 15χρονο, τον οποίο γνώρισε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, και βιντεοσκόπησε την πράξη με το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 26χρονος αλλοδαπός διώκεται για βιασμό ανηλίκου και παράνομη βιντεοσκόπηση. Εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, το οποίο εκτελέστηκε σήμερα, ενώ έλαβε προθεσμία.

Ο 26χρονος κρατείται ήδη από τα προηγούμενα 24ωρα για απείθεια, καθώς φέρεται να αρνήθηκε να αποκαλύψει στους αστυνομικούς τον τόπο διαμονής του. Γι’ αυτό παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Εξεταζόμενος προανακριτικά αναφορικά με την καταγγελία του ανήλικου, φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε την πραγματική του ηλικία και ότι όλα έγιναν συναινετικά. Η φερόμενη κακοποίηση, σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε τον Οκτώβριο του 2025 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Πολίχνη.