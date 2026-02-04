Στα χέρια των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης βρίσκεται από χθες, Τρίτη 3/2 το πρωί ένας 26χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού, της κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, της πορνογραφίας ανηλίκων, της παράβασης του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων και της απείθειας.

Προηγήθηκε, όπως μεταδίδει το ERTNews καταγγελία σύμφωνα με την οποία, ο προαναφερόμενος άνδρας, κατά τον μήνα Οκτώβριο του 2025, έπειτα από επικοινωνία με ανήλικο άτομο μέσω εφαρμογής γνωριμιών, συναντήθηκε μαζί του και αφού το οδήγησε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Πολίχνης, ενήργησε σε βάρος του γενετήσιες πράξεις, βιντεοσκοπώντας παράλληλα με κινητό τηλέφωνο, χωρίς τη συναίνεση του ανηλίκου.

Κατά τον εντοπισμό του κατηγορούμενου, επιχειρήθηκε να γίνει έρευνα σε οικία όπου είχε δηλώσει ότι διαμένει, παρουσία διερμηνέα και εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, αλλά διαπιστώθηκε ότι ο τόπος διαμονής είχε αλλάξει, με τον 26χρονο να αρνείται να δηλώσει τη νέα διεύθυνση κατοικίας, οπότε και συνελήφθη για απείθεια.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.