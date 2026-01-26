Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου διακομίστηκε εκτάκτως η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ενόψει της σημερινής εκδίκασης στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, που αφορά τις νέες εξελίξεις της υπόθεσης της βεντέτας μεταξύ των οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη που σόκαρε το πανελλήνιο την 1η Νοεμβρίου του 2025. Η γυναίκα αισθάνθηκε έντονη ενόχληση στο στήθος και ενδέχεται να εισαχθεί στο νοσοκομείο, ενώ ο σύζυγός της νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ με covid και χαμηλό οξυγόνο.

Η μητέρα του 39χρονου, που αρχικά παρέμενε κρατούμενη ενόψει της εκδίκασης, μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει γίνει ήδη η εισαγωγή της στην καρδιολογική κλινική του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Αρχικά ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη νοσηλευόταν φρουρούμενος, ωστόσο με απόφαση εισαγγελέα αποσύρθηκε η αστυνομική συνοδεία. Οι γονείς του 39χρονου πρόκειται να δικαστούν στο Αυτόφωρο έπειτα από μήνυση της αδελφής της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, του άλλου θύματος της ανταλλαγής πυροβολισμών, για απειλή και εξύβριση.

Επειδή ο πατέρας ασθενούσε με covid, η υπόθεση διαχωρίστηκε και η σύζυγός του οδηγήθηκε αρχικά στον εισαγγελέα, με την εκδίκαση της υπόθεσης να αναβάλλεται για σήμερα Δευτέρα, ενώ η ίδια παραμένει υπό κράτηση.

Όλο αυτό το διάστημα, οι σχέσεις των δύο οικογενειών παραμένουν εκρηκτικές, αν και τα περισσότερα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη έχουν φύγει από το χωριό. Αφορμή για το επεισόδιο φέρεται να ήταν η διέλευση της αδελφής της θανούσης έξω από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη, όπου όπως καταγγέλθηκε οι γονείς άρχισαν να της εκτοξεύουν ύβρεις και απειλές.

Ενδεικτικό του άσχημου κλίματος που επικρατεί στην περιοχή είναι ότι η μία οικογένεια έχει ζητήσει από την άλλη να μην πλησιάζει μέλος της στη γειτονιά της, σύμφωνα με το cretalive.gr.