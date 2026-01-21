Μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και κατάσχεσης παράνομης φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο δήμο Αμαρίου, έπειτα από συντονισμένη δράση αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν συνολικά 80 δενδρύλλια, εξιχνιάζοντας την υπόθεση που είχε σημάνει συναγερμό στην περιοχή.

Από την αστυνομική προανάκριση πρόκυψε ότι τέσσερις άνδρες ηλικίας 26, 29, 29 και 35 ετών καλλιεργούσαν τη φυτεία. Επίσης, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, ο 35χρονος προέβαινε στη διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης σε περιοχές του δήμου Αμαρίου πραγματοποιώντας τουλάχιστον 27 αγοραπωλησίες, από τις 2 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2025, σε τέσσερις ημεδαπούς.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται οκτώ ημεδαποί, ηλικίας από 18 έως 41 ετών, κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και διακίνησης και προμήθειας ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.