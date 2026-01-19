Ο εισαγγελέας προχώρησε σε εντολή δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών δώδεκα αγροτών, οι οποίοι φέρονται να έχουν εισπράξει αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομο τρόπο.

Οι συγκεκριμένοι αγρότες είχαν τεθεί το προηγούμενο διάστημα υπό στενή παρακολούθηση από τις Αρχές, με την έρευνα να διεξάγεται από στελέχη του αποκαλούμενου ελληνικού FBI.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο στους δώδεκα, καθώς στο επίκεντρο των ερευνών αναμένεται να βρεθεί άμεσα και ένας αγροτοσυνδικαλιστής, στοιχείο που προσθέτει νέα διάσταση στην υπό διερεύνηση υπόθεση.