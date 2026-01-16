Στη σύλληψη δύο ανηλίκων προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στον Πύργο, μετά από μια επικίνδυνη καταδίωξη που διήρκεσε πάνω από μία ώρα και επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου της Ηλείας.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης στην οδό Αλφειού, όταν κλιμάκιο της ΟΠΚΕ επιχείρησε να διενεργήσει έλεγχο σε διερχόμενο όχημα. Ο 16χρονος οδηγός, ο οποίος στερείτο άδειας ικανότητας οδήγησης, αγνόησε το σήμα στάσης των αστυνομικών και αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα επιχείρησε να διαφύγει.

Η κατάσταση «ξέφυγε» όταν ο 16χρονος επιχείρησε επανειλημμένα να εμβολίσει τα περιπολικά που τον καταδίωκαν, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών αλλά και των υπόλοιπων οδηγών.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση και τη δημιουργία μπλόκων, το όχημα ακινητοποιήθηκε τελικά στην περιοχή της οδού Αλφειού. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού και του συνομήλικου συνοδηγού του.

Την ίδια στιγμή, μια γυναίκα εμφανίστηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας δηλώνοντας πως ο ανήλικος γιος της είχε πάρει το αυτοκίνητό της κρυφά.