Συνελήφθησαν τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία πουλούσαν συνθετική κάνναβη σε πελάτες μίνι μάρκετ της περιοχής.

Συγκεκριμένα, στον ανακριτή θα οδηγηθούν ένας 35χρονος και δύο εργαζόμενες της επιχείρησης (39 και 38 χρονών), ενώ ταυτοποιήθηκαν και τα στοιχεία της 58χρονης ιδιοκτήτριας του μίνι μάρκετ, καθώς και του 67χρονου συζύγου της.

Πριν από την επιχείρηση σύλληψης των κατηγορουμένων, προηγήθηκε έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Οι συλλήψεις έγιναν το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, αφότου εντοπίστηκαν τρεις πελάτες να βγαίνουν από το μίνι μάρκετ και στην κατοχή τους βρέθηκαν μικροποσότητες συνθετικής κάνναβης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα προέκυψε ότι τις ναρκωτικές ουσίες τις προμηθεύθηκαν από το συγκεκριμένο κατάστημα, όπου παρέδωσαν χρήματα στις δύο εργαζόμενες και στη συνέχεια ο 35χρονος τούς παρέδωσε το παράνομο εμπόρευμα. Κατά την επιτόπια έρευνα στο κατάστημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μετρητά ύψους 2.640 ευρώ και 20 συσκευασίες συνθετικής κάνναβης, βάρους 40,67 γραμμαρίων.

Ακολούθησε έρευνα σε διαμέρισμα στην ίδια περιοχή, το οποίο είχε παραχωρήσει το κατηγορούμενο ζευγάρι στον 35χρονο για την αποθήκευση και μεταφορά των ναρκωτικών, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 191 συσκευασίες συνθετικής κάνναβης, βάρους 472,80 γραμμαρίων. Κατασχέθηκε επιπλέον δίκυκλη μοτοσικλέτα από την κατοχή του 35χρονου, ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών.

Τέλος, το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού στην περιοχή της Επανομής, όπου εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια στρατιωτικού τύπου, μία διόπτρα, ένας γεμιστήρας πιστολιού, 17 φυσίγγια και μία καραμπίνα.

Εις βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και κατά περίπτωση περί όπλων. Ακόμη συνελήφθησαν οι τρεις πελάτες που είχαν αγοράσει τα ναρκωτικά από το κατάστημα.