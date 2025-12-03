Συνελήφθη 54χρονος, κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα στο Ηράκλειο Κρήτης. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα, εκατοντάδες φυσίγγια, κάλυκες και ξιφολόγχες.

Η σύλληψη έγινε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου σε περιοχή του δήμου Βιάννου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και αφορά ημεδαπό, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση του φαινομένου της παράνομης οπλοκατοχής, οι αστυνομικοί, έχοντας πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόσωπο, πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του.

Εκεί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 2 πολεμικά όπλα, 3 κυνηγετικά όπλα, περίστροφο, 798 φυσίγγια, 42 κάλυκες, 6 βολίδες, 3 ξιφολόγχες, 11 γεμιστήρες, κορμός πολεμικού όπλου, 2 κάννες πολεμικών όπλων, διόπτρα και διάφορα εξαρτήματα όπλων.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.