Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση βιασμός της 12χρονης στην Πάτρα από 16χρονο αγόρι.

Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε πλήρως την καταγγελία της ανήλικης και των γονέων της στην Αστυνομία.

Η εξέταση, η οποία είχε παραγγελθεί άμεσα, έρχεται να ενισχύσει τη θέση της 12χρονης, η οποία αμέσως μετά το περιστατικό ενημέρωσε τους γονείς της, οδηγώντας στην άμεση καταγγελία κατά του φερόμενου ως δράστη.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 16χρονος και το ανήλικο θύμα είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού στις 16 Νοεμβρίου, μέσω Instagram.

Ο νεαρός, ο οποίος γνώριζε την ανήλικη, τη συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το tempo24.gr, ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, πιθανότατα σε προαύλιο σχολείου, όπου την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Σε βάρος του νεαρού έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό. Η δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει πλέον και το επιβεβαιωτικό στοιχείο της ιατροδικαστικής εξέτασης, αναμένεται να αποσταλεί στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω, με την ποινική διαδικασία να τίθεται σε κίνηση.

Η καταγγελία

Σύμφωνα με πληροφορίες η 12χρονη βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσε τους γονείς της και αυτοί με τη σειρά τους την αστυνομία για όσα φέρεται να συνέβησαν σε βάρος της από έναν 16χρονο.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν οι γονείς της 12χρονης στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, η κόρη τους τούς ενημέρωσε πως βραδινές ώρες της Κυριακής 16/11/2025, συναντήθηκε με το αγόρι στην Παραλία Πατρών, την οδήγησε στο Γυμνάσιο της περιοχής και με την άσκηση βίας, την κακοποίησε σεξουαλικά.