Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Πάτρας, μετά την είδηση του βιασμού 12χρονου κοριτσιού από 16χρονο την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr ο 16χρονος που γνώριζε την ανήλικη, τη συνάντησε σε δρόμο στην Πάτρα και στη συνέχεια ασκώντας βία την πήγε σε απόμερο σημείο και τη βίασε.

Αμέσως η 12χρονη ενημέρωσε τους γονείς της που κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία.

Κατά του νεαρού έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, ενώ έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση για το θύμα.