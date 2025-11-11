Στην Ευελπίδων ο παλαιοημερολογίτης με το αμαρτωλό παρελθόν

Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν τις «χρυσές» δουλειές που έκανε η σπείρα των ιερέων που είχε ως κύριες ασχολίες τη διακίνηση κοκαΐνης αλλά και τη διακίνηση μεταναστών.

Η συμμορία των ιερέων που ξάφριζε και πολλούς celebrities είχε ως κεντρικό πρόσωπο έναν 46χρονο παλαιοημερολογίτη, με την παρουσία του στο YouTube να μετρά πάνω από 200.000 ακολούθους, γνωστό για τις «παραδοσιακές μοναστηριακές συνταγές» του και τις φιλανθρωπικές εκκλήσεις.

Στην Ευελπίδων ο παπάς – YouTuber και οι άλλοι επτά κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση

Λίγο μετά τις 9:00 σήμερα, Τρίτη 11/11, μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο ιερέας YouTuber και οι άλλοι επτά συλληφθέντες για την υπόθεση.

Το «εκκλησάκι» στη Λιοσίων

Επί της οδού Λιοσίων είχε χτιστεί ένα εκκλησάκι με τη δωρεά ομογενούς από τον Καναδά.

Επρόκειτο για έναν χώρο ο οποίος χρησίμευε ως αποθηκευτικός χώρος από τη ΓΑΙΑ-ΟΣΕ, θυγατρική του ΟΣΕ. Ο χώρος είχε νοικιαστεί, έγινε εκκλησάκι και μετά σταμάτησαν οι υπεύθυνοι να δίνουν ακόμη και το ενοίκιο για τον χώρο. Στην εν λόγω εκκλησία γυρίζονταν και τα βίντεο που αναρτούνταν στο YouTube.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση, όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 11/11 η εκπομπή του Mega, «Κοινωνία Ώρα MEGA», είναι ότι ο αυτοαποκαλούμενος ιερέας διαμήνυε ότι η εκκλησία μοίραζε συσσίτια στους τοξικομανείς, ενώ κανείς δεν γνώριζε ότι έχει χτιστεί εκκλησία πάνω στην οδό Λιοσίων. Στο παρασκήνιο, όμως, πήγαινε στα αυτοκίνητα που έρχονταν και μοίραζε τις ναρκωτικές ουσίες.

Το παρελθόν του 46χρονου

Από τη δεκαετία του ’90, ως φοιτητής στο εκκλησιαστικό φροντιστήριο της Καλαμάτας, δημιουργούσε προβλήματα. Πληροφορίες τον θέλουν εριστικό στη συμπεριφορά του απέναντι στους συμμαθητές και καθηγητές του και προβλήματα γενικότερης συμπεριφοράς που δεν αρμόζουν στο ήθος φοιτούντων εκκλησιαστικών σχολών. Η αντίδραση του τότε Μητροπολίτη, Μακαριστού Χρυσόστομου Θέμελη, ήταν άμεση: τον εκδίωξε και φρόντισε να αποκλειστεί από άλλες σχολές.

Ο 46χρονος

Αυτό τον οδήγησε στο Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας, όπου χειροτονήθηκε διάκονος από τον μακαριστό Μητροπολίτη Καρθαγένης, Χρυσόστομο Παπαδόπουλο. Όμως, η παραμονή του ήταν βραχεία. Το 2002 αποχώρησε, για να ακολουθήσει λίγο αργότερα ο αυτοαποσχηματισμός του και το 2004 η καθαίρεση από την επίσημη Εκκλησία.

Εκεί, σε αυτή τη φάση της καθαίρεσης, η ιστορία παίρνει μια απροσδόκητη στροφή: σύμφωνα με εκκλησιαστικούς κύκλους, ο 46χρονος φέρεται να ήταν υπεύθυνος ή ιδιοκτήτης ενός μπαρ στο οποίο σύχναζαν ομοφυλόφιλοι.

Ορισμένοι τον θυμούνται ακόμη με τα ράσα κάποιες φορές, πίσω από τον πάγκο ενός μικρού μπαρ στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν μια εποχή που οι νύχτες μύριζαν αλκοόλ, ιδρώτα και θυμίαμα. Το μαγαζί είχε φήμη στους κύκλους των ομοφυλόφιλων – όχι για τη διακόσμηση ή τη μουσική, αλλά για τον «παπά» που συχνά σέρβιρε ποτά. Κάποιοι έλεγαν πως ήταν απλώς ένας ιδιόρρυθμος πρώην κληρικός· άλλοι ήξεραν πως, πίσω από εκείνη τη φιγούρα, υπήρχε μια ολόκληρη διαδρομή εκκλησιαστικών αποπομπών και αυτοανακηρύξεων.

Στο ίδιο μπαρ, που λειτουργούσε με «πόρτα», φέρεται να δούλευε τότε ένας από τους συγκατηγορούμενους κληρικούς της υπόθεσης των ναρκωτικών.

Η επιστροφή του στον εκκλησιαστικό χώρο έγινε μέσω μιας αμφισβητούμενης παράταξης παλαιοημερολογιτών. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και στη συνέχεια επίσκοπος από τον καθαιρεμένο Σεραφείμ Μίχο, ο οποίος αυτοαποκαλούνταν Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Μετά τον θάνατο του Μίχου, ο 46χρονος αυτοανακηρύχθηκε Αρχιεπίσκοπος των παλαιοημερολογιτών, χωρίς να ανήκει σε καμία επίσημη παράταξη του Πατρώου ημερολογίου.

Τέλος, η συνεργασία του για μεγάλο διάστημα με έναν ακόμα καθαιρεμένο κληρικό της Μητροπόλεως Γλυφάδας, τον Τ.Λ., ο οποίος δεν τελούσε κανονικά ιερά μυστήρια, ολοκληρώνει το παζλ μιας διαδρομής που κινήθηκε διαρκώς στα όρια του κανόνα, της νομιμότητας και της ηθικής, μέχρι την κατάληξη στα χέρια της Δίωξης Ναρκωτικών.