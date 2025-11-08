Την παράταση της προφυλάκισης του Νίκου Ρωμανού και των υπόλοιπων κατηγορουμένων στην υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους για ακόμη έξι μήνες αποφάσισε με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Να σημειωθεί ότι, η εισήγηση του εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαράλαμπου Μαστοραντωνάκη ήταν η αντικατάσταση της προφυλάκισης με κατ’ οίκον περιορισμό και βραχιολάκι.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Νίκος Ρωμανός, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από τον εντοπισμό ενός αποτυπώματός του σε μία σακούλα που βρισκόταν στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είχε καμία απολύτως σχέση με το διαμέρισμα και πως δεν γνωρίζει κανέναν από τους υπόλοιπους συγκατηγορούμενους του.

Το βούλευμα το οποίο παρατείνει την προσωρινή κράτηση του Νίκου Ρωμανού, της Μαριάννας Μ. της Δήμητρας Ζ. του Δημήτρη και του Α.Κ. δεν είναι αποτέλεσμα αιτήματος άρσης ή μετατροπής περιοριστικών όρων από τους ίδιους τους κατηγορούμενους, αλλά μία διαδικασία η οποία διενεργείται αυτόματα μετά το πέρας του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου της προφυλάκισης.