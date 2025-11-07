Κομβικός χαρακτηρίζεται ο ρόλος υπαρχιφύλακα της ΕΛ.ΑΣ. σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης. Ο 38χρονος που υπηρετεί σε Α.Τ. της βορειοανατολικής Αττικής κατηγορείται ότι παρείχε υποστηρικτική δράση στον φερόμενο ως αρχηγό.

Παράλληλα, βοηθούσε στο να διευρύνεται το δίκτυο πελατών της οργάνωσης, ενώ προμηθευόταν ποσότητες κοκαΐνης τις οποίες αναλάμβανε να διακινήσει σε άλλα άτομα.

Αυτό που βέβαια προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι από την άρση του τραπεζικού απορρήτου προέκυψε, μεταξύ άλλων, πως κατά το χρονικό διάστημα από την 01-01-2025 έως και τις 09-10-2025, οι μισθοδοσίες του από την ΕΛ.ΑΣ. ανήλθαν στο ποσό των 12.534 ευρώ. Ωστόσο, το ποσό που βρέθηκε στον τραπεζικό του λογαριασμό προκαλεί ζάλη!

Πιο αναλυτικά, οι συνολικές του πιστώσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς ξεπέρασαν τα 602.000 ευρώ. Από την άρση του τραπεζικού απορρήτου προέκυψε ακόμη ότι τη διετία 2023-2024 προχώρησε σε αγορές με χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ύψους περί τις 190.000 ευρώ, όταν το σύνολο της μισθοδοσίας του για αυτά τα χρόνια ήταν 33.587 ευρώ.