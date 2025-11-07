Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέχεια των στοιχείων που είχε παρουσιάσει στις 2 Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε τα νέα αποτελέσματα της αστυνομικής διερεύνησης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την Κρήτη όπου βρίσκεται.

«Είχα δεσμευτεί δημόσια, μετά από εντολή του πρωθυπουργού, να ερευνήσουμε και να δώσουμε στη δημοσιότητα όλα τα ΑΦΜ που πήραν παράνομα κρατικό και ευρωπαϊκό χρήμα. Αυτό κάναμε και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε με προσήλωση στον στόχο μας, που είναι η διαφάνεια και η απόδοση δικαιοσύνης», τόνισε.

Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της έρευνας, από 08/07/2025 έως 31/10/2025, ελέγχθηκαν συνολικά 7.004 ΑΦΜ, εξήχθησαν 1.670 εκθέσεις και καταλογίστηκαν περίπου 33.653,808,9 ευρώ για αχρεωστήτως καταβληθείσες. Επιπλέον, σημείωσε πως η Οικονομική Αστυνομία ερευνά τη δράση 4 εγκληματικών

ομάδων/οικογενειών, 52 φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά το ποσό των 4.056.000 ευρώ, ελέγχοντας τις κινήσεις 79 τραπεζικών λογαριασμών, τις συνδέσεις μεταξύ τους, όπως και την τυχόν καθοδήγησή τους από τρίτα πρόσωπα.

«Γιατί η παραβατικότητα δεν είναι μόνο τα όπλα και η βία. Είναι επίσης το οικονομικό έγκλημα, η απάτη και η ιδιοποίηση των δημόσιων πόρων που προορίζονται για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας.

Και είναι δικαιοσύνη να ελεγχθούν όλοι εκείνοι οι ανέντιμοι που προσπάθησαν να επωφεληθούν σε βάρος των έντιμων που προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο. Οι νόμοι ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Και η ισονομία είναι βασική προϋπόθεση για να εμπιστεύονται οι πολίτες την Πολιτεία.