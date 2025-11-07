Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛ.ΑΣ. τα στοιχεία του 59χρονου που παρίστανε τον υδραυλικό και διέπραττε κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης σε περιοχές της Αττικής.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη κλοπή, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα, με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 59χρονου, που διέπραττε κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης σε περιοχές της Αττικής και συνελήφθη την 15-10-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου (Σχετικό το από 23-10-2025 Δελτίο Τύπου).

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής, τελεσθείσας κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα και που η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ (άρθρα 1, 14, 26 εδ. α΄, 27, 42, 83, 94 παρ. 1, 98 και 374 παρ. 1 περ. γ΄ και ε΄ σε συνδυασμό με άρθρο 372 παρ. 1 α΄ Π.Κ.).

Πρόκειται για το συλληφθέντα:

(επ) ΙΩΑΝΝΙΔΗ (ον) Μαρίνο του Δημητρίου, γεννηθέντα την 23-11-1966 στο Γκριν Γερμανίας.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τον ανωτέρω κατηγορούμενο, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα, καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.