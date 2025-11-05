Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι Αρχές της Χαλκίδας μετά τη φονική συμπλοκή ανάμεσα σε οπαδούς, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 23χρονος.

Η συμπλοκή ξεκίνησε όταν δύο ομάδες οπαδών, που επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα, συναντήθηκαν τυχαία κοντά στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης.

«Μάριε, ζεις», γράφει ένα από τα σημειώματα στο σημείο που τραυματίστηκε θανάσιμα ο 23χρονος, ενώ ήδη έχουν γίνει οκτώ συλλήψεις. Επτά από τους συλληφθέντες φαίνεται να συμμετείχαν στη συμπλοκή, καθώς και ένας συνεργός που προσπάθησε να αλλοιώσει στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκλημάτων Χαλκίδας.

Οι επιβάτες του ενός οχήματος φέρονται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, να περίμεναν τους άλλους σε μικρή απόσταση και στη συνέχεια να τους καταδίωξαν, μέχρι το πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ, όπου ξέσπασε η άγρια επίθεση. Εκεί, ο νεαρός δέχτηκε θανατηφόρο πλήγμα με μαχαίρι από μέλος της αντίπαλης ομάδας. Οι φίλοι του προσπάθησαν να τον μεταφέρουν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, αλλά τελικά υπέκυψε στα βαριά τραύματά του, ενώ παράλληλα δύο ακόμα άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται φρουρούμενα.

Κατασχέθηκαν δύο οχήματα

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση δύο οχημάτων των εμπλεκομένων, ενώ σε κοντινό χωράφι βρέθηκε ένα στειλιάρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή και πετάχτηκε μετά το φονικό.