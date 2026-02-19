Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Αντρέι Ρούμπλεφ και αποκλείστηκε στους προημιτελικούς του Qatar Open.

Το παιχνίδι δεν άρχισε καλά για τον Έλληνα τενίστα καθώς στο τρίτο game του πρώτου σετ δέχθηκε το break από τον Ρώσο και στη συνέχεια δεν κατάφερε, αν και είχε τις ευκαιρίες, να ανταποδώσει.

Ο Ρούμπλεφ πήρε, επομένως, το πρώτο σετ με 6-3 και ο Τσιτσιπάς ήταν πλέον με την πλάτη στον τοίχο καθώς έπρεπε οπωσδήποτε να πάρει το δεύτερο για να ισοφαρίσει. Και πάλεψε μέχρι τέλους, είναι η αλήθεια, για να το κάνει.

Τόσο ο Τσιτσιπάς όσο και ο Ρούμπλεφ κράτησαν το σερβίς τους και έφτασαν στο 6-6, με αποτέλεσμα όλα να κριθούν στο tie break, το οποίο πήρε ο Ρώσος, κάνοντας έτσι το 2-0 και παίρνοντας την πρόκριση για τον ημιτελικό, όπου θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Κάρλος Αλκαράθ ή Κάρεν Κατσάνοφ.

Τα σετ: 6-3, 7-6