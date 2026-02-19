Σοβαρό τροχαίο προκάλεσε 86χρονος στη Λαμία, ο οποίος τράκαρε τέσσερα αυτοκίνητα προσπαθώντας να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Αυτοκίνητο που κατέβαινε την οδό Γεωργίου Πλατή (Καρπενησίου) επιχείρησε προσπέραση σε προπορευόμενο όχημα, το οποίο και χτύπησε ελαφρά στο πλάι.

Έχοντας βγει στο αντίθετο ρεύμα τράκαρε με δύο ακόμη αυτοκίνητα, τα οποία κινούνταν προς το κέντρο.

Μάλιστα το δεύτερο όχημα, η οδηγός του είχε προλάβει να το ακινητοποιήσει βλέποντας τι συμβαίνει μπροστά της, ωστόσο το αυτοκίνητο του 86χρονου έπεσε μετωπικά επάνω του.

Ευτυχώς βέβαια που ήταν αυτοκίνητα και όχι κάποιο μηχανάκι, ενώ θα μπορούσε να είχε φύγει και προς το πεζοδρόμιο όπου κινούνταν άνθρωποι!

Δείτε στο βίντεο πως περιγράφει το ατύχημα ο πατέρας του οδηγού, του αυτοκινήτου που δέχτηκε το πρώτο και πιο γερό χτύπημα.

Πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας εκτός από την καταγραφή του ατυχήματος φρόντισε και για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο σημείο, καθώς διεξαγόταν με δυσκολία εωσότου απομακρυνθούν τα τρακαρισμένα οχήματα.