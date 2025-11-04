Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το «ραντεβού θανάτου» μεταξύ οπαδών στη Χαλκίδα, που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραγικό χαμό ενός 23χρονου.

Όπως αναφέρεται σε τοπικά μέσα, ο νεαρός ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό παιδί, ενώ παράλληλα εργάζονταν σε οικογενειακή επιχείρηση στην περιοχή Δροσιά της πόλης.

Συνολικά έχουν συλληφθεί 8 άτομα για τη φονική συμπλοκή.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες υπάρχει και ένας 19χρονος οργανωμένος οπαδός του Ολυμπιακού, ο οποίος μάλιστα εμπλέκεται και στη δικογραφία μαμούθ για τη δολοφονία του αστυνομικού των ΜΑΤ, Γιώργου Λυγγερίδη,

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. κάνουν λόγο για «ραντεβού βίας», στο οποίο συμμετείχαν τέσσερα άτομα από κάθε ομάδα, τα οποία έφτασαν με δύο ΙΧ αυτοκίνητα στην πλατεία που είχαν συνεννοηθεί.

Ακολούθησε συμπλοκή, όμως όλα πάγωσαν μόλις έπεσε νεκρός ο 23χρονος μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητούνται ακόμη δύο άτομα με περιφερειακό ρόλο στην υπόθεση.